شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الجيش الوطني الصومالي خلال الساعات الماضية، عملية عسكرية ضد إرهابيي ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق بمحافظة جدو بولاية جوبالاند الصومالية.



ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين كان الهدف من العملية العسكرية القضاء على فلول مليشيات الشباب المرتطبة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالسكان المحليين.



يذكر أن الجيش الوطني قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.