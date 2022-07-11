شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين توفر روبوتا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.



وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث لديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز (12) ساعةً، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي 4 ساعات.



وفي سياق متصل، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة تمد منظومة المسجد الحرام بالهواء البارد مع تنقية الهواء من الجراثيم بنسبة (100%)، حيث تقوم وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة بتشغيل وصيانة المنظومات الإلكتروميكانيكية بالمسجد الحرام، وتمد المنظومة المسجد الحرام بالهواء البارد.