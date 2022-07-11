خبيرة يكشف أنه من الصعب الآن تمييز فيروس كورونا عن الأمراض الفيروسية التنفسية الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي بمعهد علم الأوبئة الروسي، ناتاليا بشينيتشنايا، أن من الصعب الآن تمييز فيروس كورونا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى.



وقالت في حديثها لوكالة "نوفوستي": "إن فيروس كورونا من الصعب تمييزه حاليا تقريبا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى من حيث أعراضه ومسار المرض. وبغض النظر عن ذلك لا يزال مرضا خبيثا، إذ يتسبب في تفاقم لأمراض المناعة الذاتية المختلفة وأمراض الجلد والرئتين والجهاز العضلي الهيكلي ونظام القلب والأوعية الدموية، مع تطور المضاعفات المختلفة للانسداد التجلطي".

وأشارت إلى أن التنزه في الهواء الطلق وتمارين التنفس وتناول الخضار والفواكه الطازجة عوامل يمكن أن تساعد في التعافي من المرض. ودققت في الوقت ذاته أنه إذا استمرت أعراض المرض لفترة طويلة، فيجب على المرضى استشارة الأطباء، إذ يوجد هناك خطر لتفاقم الأمراض التي لم تظهر من قبل.