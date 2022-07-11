سماعة لاسلكية جديدة من آسوس (المواصفات)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Proالجديدة.



وأوضحت الشركة التايوانية أن سماعة الرأس ROG Cetra True Wireless Proالجديدة تأتي بمفهوم غير معتاد؛ حيث يمكن للمستخدم استعمالها لاسلكيا عن طريق تقنية البلوتوث أو بواسطة الكابل.

واعتمدت الشركة التايوانية على تقنية كوالكوم Snapdragon Soundلثبات الاتصال اللاسلكي.

وتعمل تقنية aptX Adaptive أيضا على إتاحة زمن وصول منخفض يصل إلى 45 مللي ثانية فقط مع توفير جودة فائقة تصل إلى 24 بت مع 96 كيلوهرتز.

وعند استعمال كابل USB-C مع سماعة الرأس اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Pro الجديدة فإنه يتم تقليل زمن الوصول بشكل أكبر. ويشتمل الكابل على المحول الرقمي التناظري ESS 9280 Quad-DAC، والذي يقوم بفك تشفير الملفات حتى 32 بت مع 384 كيلوهرتز.

ويتضمن الكابل أيضا ميكروفونات لتوفير جودة صوت فائقة أثناء الدردشة.

وتشتمل سماعة الرأس اللاسلكية نفسها على ميكروفونات يتم استعمالها لإجراء المكالمات الهاتفية ووظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC).

وتمتد فترة تشغيل البطارية عند استعمال الوضع اللاسلكي بالكامل حتى 5ر4 ساعة مع تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC).

وتصل فترة تشغيل البطارية إلى 7 ساعات عند تعطيل هذه الوظيفة، وتتيح علبة الشحن إمكانية شحن بطارية سماعة الرأس اللاسلكية ثلاث مرات بشكل كامل.

ويتم إعادة شحن علبة الشحن نفسها عن طريق كابل USB-Cأو بشكل لاسلكي عن طريق معيار Qi.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Proالجديدة بمقاومة التعرق والمطر وفقا لفئة الحماية IPX4.