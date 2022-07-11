ما هو سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد Y77 5G؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي Y77 5G الجديد، الذي يمتاز بشاشة LCD قياس 6.58 بوصة وبدقة وضوح 2408 × 1080 بيكسل FHD+.



وأوضحت فيفو الصينية أن الهاتف الذكي Y77 5G الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، ينبض بداخله المعالج MediaTek Dimensity 810مع ذاكرة وصول عشوائي RAMسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل مع كاميرا ماكرو بدقة وضوح 2 ميجابيكسل.

بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنيةWi-Fi 2,4/ 5 GHz وتقنية Bluetooth 5.1 وشبكة الاتصالات الجوالة 5G، كما تم تجهيزه ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 12.0.

كانت شركة فيفو Vivo، أطلقت هاتفها Vivo Y75، إلى الأسواق الهندية، بسعر منافس للغاية بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يأتي هاتف فيفو Vivo Y75، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف فيفو الجديد Vivo Y75، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، كما يزودك الهاتف أيضا بما يصل إلى 4 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويتمتع هاتف فيفو الجديد Vivo Y75، ببطارية تبلغ قوتها 4050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Funtouch 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وجاء هاتف فيفو الجديد Vivo Y75، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها، تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا قوية مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 44 ميجابكسل، لديها ضبط تلقائي للصورة أيضا.

وتشمل المواصفات الأخرى بهاتف فيفو الجديد Vivo Y75، على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك، تبلغ أبعاده 160.87 × 74.28 × 7.36 ملميتر، ويبلغ وزنه 172 جرام، وزود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وقارئ لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB -C.