شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج. السعودية : توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، ان يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسيرو الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة. كما لا يستبعد ظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام ويتخلله بعض السحب الركامية خاصةً على بعض خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: خفيف - متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:50 المد الثاني عند الساعة 22:39 الجزر الأول عند الساعة 15:35 الجزر الثاني عند الساعة 06:35.

الكويت:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب العالية .

وحار إلى مائل للحرارة مساءا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .