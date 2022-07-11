شركة سامسونج تطلق شاشة تفاعلية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق شاشتها التفاعلية Flip Pro الجديدة للاجتماعات والأغراض التعليمية.



وأوضحت سامسونج أن الشاشة اللمسية الجديدة تأتي بلوحة قياس 75 أو 85 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق 4K وتتوافق مع قلم إدخال البيانات، ويمكن نقل المحتويات لاسلكيا من خلال دعم تقنية أبل AirPlay 2.

وتروج سامسونج للشاشة التفاعلية الجديدة من خلال درجة السطوع 350 نيت ونسبة التباين 4000:1.

ويمكن تشغيل الشاشة اللمسية بواسطة 20 شخص كحد أقصى في نفس الوقت، كما يتعرف قلم إدخال البيانات على 2048 درجة ويصل وقت الاستجابة إلى 26 مللي ثانية.

ويقوم مستشعر الإضاءة المحيطة بمواءمة درجة سطوع الشاشة تلقائيا، ويسمح برنامج الشاشة بإجراء عمليات الرسم بواسطة فرشات مختلفة أو تدوين الملاحظات بخط اليد على الصور المعروضة على الشاشة مباشرة.

وتتيح الشاشة التفاعلية Flip Pro الجديدة إمكانية عرض المحتويات من أربعة أجهزة موصلة بها في نفس الوقت.

علاوة على أنه يتم نقل المحتويات لاسلكيا عن طريق تقنية أبل AirPlay 2 أو تقنية سامسونج Wireless Mirroring.

ويمكن توصيل الشاشة بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ HDMI أو USB-C، الذي يتيح أيضا إمكانية شحن أجهزة اللاب توب بقدرة تصل إلى 65 وات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة التفاعلية الجديدة من سامسونج على نظام صوتي يضم 4 سماعات بقدرة 10 وات.

ويمكن توصيل كاميرات الويب الخارجية بالشاشة لإجراء دردشة الفيديو عن طريق برنامج جوجل Duo.

وتعتمد شاشة سامسونج الجديدة على معالج رباعي النوى بسرعة 1.7 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعة 3.5 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

وتزخر الشاشة بطبقة زجاج واقية للحماية من الخدوش ومضادة للبكتيريا.