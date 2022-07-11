شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 980 إصابة جديدة وتعافي 1598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 625 ألفا و699 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1498 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ‌‎1592 إصابة جديدة بإجمالي 962 ألفا و937 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2324 حالة، وتماثل 1731 شخصا للشفاء بإجمالي 943 ألفا و368 حالة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2383 إصابة وحالة وفاة واحدة، وتماثل 2393 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و385 ألفا و477 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و254 حالة، والشفاء إلى مليونين و323 ألفا و787 حالة بنسبة 97.4%.



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى مليون و125 ألفا و720 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 11 إصابة جديدة بإجمالي 266 ألفا و257 حالة، وتعافي 11 حالة بإجمالي 178 ألفا و686 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1120 إصابة جديدة، و5 وفيات، وتعافي 3 آلاف و73 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و241 ألفا و967 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و156 حالة، والشفاء إلى مليون و205 آلاف و17 حالة بنسبة 97%.



وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 2135 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الـ 27 لعام 2022، خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو الجاري.



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 43 من المصابين وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 61234، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 58511، بينما بلغ إجمالي الوفيات 986.