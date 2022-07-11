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رئيس الإمارات ونائبه يعزيان خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير تركي آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

 

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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