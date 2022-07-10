شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: استكمال اجراءات رفع أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم الأحد أن أمين المظالم ريشارد مالنجوم من المقرر أن يقوم بزيارة للكويت منتصف أغسطس القادم لاستكمال إجراءات رفع أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن ممن اجتازوا برنامج التأهيل .