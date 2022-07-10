شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور منذ إصابته بكورونا.. ملك المغرب يؤدى صلاة العيد قرب العاصمة الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول ظهور علني منذ شفائه من كوفيد-19، أدى العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحد صلاة عيد الأضحى في سلا قرب العاصمة الرباط، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الملك البالغ 58 عاما أدى صلاة عيد الأضحى في قصر سلا مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.

وأضافت أنه إثر الصلاة "قام الملك بنحر أضحية العيد".

وبحسب الوكالة فإن الملك قرر هذه السنة أن يؤدي الصلاة "في إطار خاص، وبحضور جد محدود" بسبب "استمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة وباء كوفيد-19".

وفي مشاهد بثها التلفزيون الرسمي ظهر الملك في نهاية الصلاة مرتديا جلابية صفراء والابتسامة تعلو محياه، على الرغم من أنه بدا عليه وكأنه قد خسر بعض الوزن منذ إصابته بكوفيد-19.

وفي 16 يونيو أعلن البروفسور الحسن بليمني، الطبيب الشخصي الجديد للعاهل المغربي، أن الملك محمدّ السادس أصيب بكوفيد-19 لكن إصابته "بدون أعراض".

وأوضح الطبيب يومها أنه وصف "فترة راحة للملك لبضعة أيام"، علما أن العاهل المغربي واصل خلال فترة نقاهته إرسال برقيات بروتوكولية وتصريحات مكتوبة.

وبحسب صحيفة "جون أفريك" الأسبوعية، فإن العاهل المغربي أصيب بكوفيد-19 في فرنسا خلال زيارة خاصة بدأها لهذا البلد في الأول من يونيو.

ومنذ بداية جائحة كورونا في المملكة في مارس 2020 أجرى العاهل المغربي رحلة واحدة إلى الخارج قصد خلالها الغابون، وذلك في ديسمبر 2021.