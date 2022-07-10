شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. شرطة أبوظبي تسيطر على حريق اندلع في منطقة المفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني باستجابتها السريعة في السيطرة على حريق اندلع بمستودع لسكراب سيارات ثقيلة وصهاريج بمنطقة المفرق في أبوظبي يوم الأحد.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأفادت في بيان بأنه حاليا تجري عملية تبريد موقع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

هذا، أكدت شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.