شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس الوزراء الأردنى: منفتحون على علاقات صحية مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة أن عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده لم تتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمنها القومي.

وقال الخصاونة فى تصريح لـ"بى بى سى عربي": "لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي"، لافتا إلى أن "وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك".

وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".

من جهة أخرى، أشار إلى أن "هناك ارتفاع كبير فى عمليات التهريب على الحدود الشمالية وهى عمليات منظمة".