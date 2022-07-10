شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقعان اتفاقية إنشاء مكتب للجنة فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة أبوظبي، لتعزيز علاقة دولة الامارات باللجنة الدولية في اطار التعاون والشراكة بين الطرفين.

وقعت الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي عن حكومة دولة الإمارات، ومن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكدت معالي ريم الهاشمى أن دولة الإمارات تسعى دائما نحو تعزيز قيم الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة ومسانداتها وتقديم كافة أوجه الدعم لها في تنفيذ مهام عملها الإغاثي.

وأضافت معاليها : نحن اليوم نعتز بتعزيز التعاون وعلاقاتنا المتميزة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال اتفاقية انشاء مكتب لها بدولة الامارات، والذي سوف يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة على صعيد العمل الإغاثي والوصول للمحتاجين بشكل اكبر واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال ، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجها العمل الإغاثي حالياً في كثير من مناطق العالم.

ومن جانبه قال السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر " تؤدي دولة الإمارات دورا مهما، وتعد شريكا رئيسياً للجنة الدولية للصليب الأحمر سيساعد اتفاق إنشاء المكتب على تعزيز تعاوننا الوثيق، ونحن ممتنون لدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في هذا الإطار. وتفتخر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة دعم المانحين الخاصة بنا ونبقى ملتزمين بمواصلة تعزيز شراكتنا في تقديم المساعدات إلى الأشخاص المتضررين جراء الأزمات الحرجة."