شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: أبواب العاصمة المقدسة مفتوحة لأى مسلم راغب فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج". وفق اللعربية .

وأوضح أنه "بتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة حجاج وقاصدي الحرمين الشريفين"، وقال إن "ما يرضينا صعب الوصول إليه، ولكننا نبذل جهودنا لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين"، وثمن جهود المتطوعين وروح المبادرة لديهم في خدمة الحجاج.

وأضاف: "الحمد لله الذي قيض السعودية لتقوم بهذا الواحب، وصدقني لن تستطيع أي دولة أن تقوم بهذا سوى السعودية".

ومن جهة ثانية، ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أكثر من 10 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن استفادوا من الخدمات التي قدمتها لحجاج بيت الله داخل المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة، أن تلك الخدمات قدمت للحجاج من خلال 5 مبادرات هي (نحن معكم نسعى لخدمتكم - إشارة - أبصار - اجتماعي - الوصف المكاني) بلغة الإشارة.

وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عددا من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية، وكتاب الله، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب (64).