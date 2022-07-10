شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني يهنئ خادم الحرمين على النجاح الكبير لحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ لتهنئته بالنجاح الكبير لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية صحية، الأمر الذي عكس مدى قدرة السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.



وثمن آل خليفة - في البرقية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها الملك سلمان وحكومته ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن.



وأشاد بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة والتي تعود بالنفع على الحجاج وتيسير أداء مناسكهم، سائلا الله عزوجل أن يتقبل من الحجاج وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن ينعم على السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.