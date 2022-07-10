عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3000 تيرابايت.. حجم استهلاك البيانات في مكة والمشاعر المقدسة

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

​​كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم التاسع من ذي الحجة، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.16 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD .



وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (805.92 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تكتوك، سناب شات، فيسبوك، انستجرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 98​%.