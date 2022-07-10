شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نأمل أن تفضى القمة العربية الأمريكية فى تحول دولى إزاء قضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأمريكية المرتقبة، التي ستستضيفها مدينة جدة بالمملكة السعودية هذا الشهر، إلى تنفيذ القرارات الأممية وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمي في كلمة له تأكيده التزام المجلس بتعهداته على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات الاخرى، وحرص المجلس على حماية التوافق الوطني العريض، والعمل بروح الفريق الواحد، والسير على قاعدة الشراكة لحسم كافة القضايا المنظورة أمامه.



وقال "إن الاستقرار الأمني، ما يزال أولوية جماعية قصوى، وأن جهود المجلس والحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين، ستؤتي ثمارها قريبا مع دخول حزمة مشروعات ممولة من السعودية حيز التنفيذ".