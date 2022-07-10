طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة. كما لا يستبعد ظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.



