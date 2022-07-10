شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: علينا إزالة العقبات.. وفقد الهوية الوطنية تسبب فى خسارة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية العراقية والشخصيات والأحزاب إلى التعاون على إزالة العقبات وبناء البلد، فيما أكد أن "فقدان الهوية الوطنية تسبب بخسارة الموصل".

واستذكر الكاظمي في كلمة له خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى من براثن داعش الإرهابية ونقلتها قناة السومرية نيوز، "ما جرى قبل سنوات في هذه المدينة عندما أراد وحوش الأرض وخوارج العصر اختطافها وجعلها عاصمة لخلافة مزعومة.

كما استذكر البطولات التي قدمها العراقيون من أبطالنا في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية، كلهم حاربوا هذا الإرهاب؛ من أجل العراق، ومن أجل العالم".

وشدد على أن "داعش هزم بإرادة وعزيمة عراقية خالصة؛ من أجل العراق ومستقبل أبنائه"، مضيفاً "إننا حينما فقدنا الهوية الوطنية خسرنا الموصل، وخسرنا نينوى ومناطق أخرى من العراق؛ وعليه يجب أن نحافظ على هذه العقيدة الوطنية التي ساعدتنا على التخلص من الجماعات الإرهابية. إن هذا النصر حليفنا، وكان مكتوباً على جباه العراقيين بأن العراق لا يُهزم".