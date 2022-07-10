شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أنس جابر: عائلتي لم تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بطلة التنس التونسية أنس جابر أن عائلتها لم تتقدم بأي طلب للحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا.



وذكرت وسائل الإعلام التونسية، أن تصريحات جابر جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب هزيمتها في نهائي ويمبلدون، أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا بنتيجة "6-3" و"2-6" و"2-6".



وكانت أنس جابر قد كتبت في عمودها في موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية أن شقيقها يخطّط للقدوم من تونس لمتابعتها، لكن باقي أفراد عائلتها لا يملكون تأشيرات دخول مما سيحول دون حضورهم، مما دفع وسائل إعلام إلى الاعتقاد أن عائلتها لم تتحصل على التأشيرات وحرموا من حضور النهائي.



وقالت أنس جابر بعد نهاية المباراة "تم تأويل ما أدليت به لأنني قلت ليس لديهم تأشيرات ولم أقل إنهم تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات ورفضوا منحهم إياها .. هذا خاطئ تماماً. لا حرج في التقديم للحصول على التأشيرة.. لكنهم لم يتقدموا أبداً ولم يتم رفضهم أبداً".



كانت البطلة التونسية قد تلقت هزيمة، اليوم من الكازاخية إيلينا ريباكينا، في نهائي بطولة ويمبلدون بنتيجة "6-3" و"2-6" وو2-6، إلا أنها حققت إنجازا تاريخيا باعتبارها أول عربية وأفريقية تصل لنهائي ويمبلدون" لتصبح أول عربية وأفريقية تصل إلى هذا الدور.