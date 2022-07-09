شكرا لقرائتكم خبر عن بـ68 مليونا.. الإندونيسيون يتصدرون قائمة الأكثر استماعا لخطبة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الشعب الإندونيسي قائمة الأكثر استماعًا لخطبة يوم عرفة لموسم حج هذا العام 1443 بـ68 مليونا، وبلغ عدد الزوار لمنصة منارة الحرمين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم عرفة أكثر من (600) مليون زيارة، بهدف الاستماع إلى ترجمة خطبة يوم عرفة، التي تم بثها من خلال المنصة إلى (14) لغة.

وتجاوز عدد المستمعين أكثر من (219) مليون شخص، منهم (68) مليونا من جمهورية إندونيسيا، و(38) مليونا من جمهورية باكستان الإسلامية، و(32) مليونا من جمهورية الهند، و(22) مليونا من جمهورية بنغلاديش الشعبية، و(19) مليونا من جمهورية مصر العربية، و(12) مليونا من جمهورية الصين الشعبية، و(6) ملايين من الولايات المتَّحدة الأَمريكية، و(3) ملايين من ماليزيا، أما المملكة العربية السعودية، وأفغانستان، وجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية فبلغ عدد المستمعين من كل دولة 2 مليون، وجاء باقي العدد موزعا على دول أخرى.

وبلغت نسبة المستمعين للخطبة من أجهزة الكمبيوتر 99% و1% من الجوال، وتوزعت نسبة الاستماع إلى اللغات على النحو التالي: 29% للغة الملايو، 18% للإنجليزية، و13% للأوردو، و11% الهوسا، و9% للبنغالية، و4% للفرنسية، و3% للتركية، و2.3% للتايملية، وأما الصينية، والهندية، والفارسية، والروسية فكانت 2% لكل لغة، و1.5% الكيسواحيلية، والإسبانية 1.2%.