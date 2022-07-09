شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"الحج" لليوم السابع: الخدمات الحكومية المقدمة لضيوف الرحمن بلا مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، إن كافة الخدمات الحكومية التى تُقدم لضيوف الرحمن بدون أى مقابل مادى، مشيرا ـ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما يدفعه الحاج من تكلفة هى مقابل مصروفات الإقامة والانتقالات وتذاكر الطيران، ومكتب شئون الحج لكل دولة هو المسئول عنها.

وأضاف المهندس هشام سعيد، فى تصريحاته، أن لارتفاع أسعار الحج يأتى نتيجة عدة عوامل منها ظروف الجائحة وتأثيرها فى سلاسل الإمداد وأسعار تذاكر الطيران، وكل هذه الجوانب تتأثر بالمستجدات العالمية مثل الحرب الأوكرانية.

وفيما يتعلق بشرائح سكن الحجاج هذا الموسم، أوضح أنه بالنسبة للفنادق بكافة الشرائح متاحة من خلال وزارة السياحة السعودية، إضافة إلى العمارات السكنية المصرح لها باستضافة الحجاج، ويتم التعاقد عليها من خلال مكتب شئون الحجاج لكل دولة.

وأوضح أن مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة تمت بنجاح باستخدام الأنماط المختلفة لعملية التفويج من النقل الترددى وقطار المشاعر المقدسة والنقل العام، مشيراً إلى تسجيل رقم قياسى جديد فى هذه العملية، من خلال اكتمال منظومة النقل خلال 4 ساعات مع عدم تسجيل أى حالة ازدحام أو تكدس، مؤكداً أن الحجاج ينعمون بجميع الخدمات المقدمة لهم فى مشعر منى.

وأكد أن عملية التفويج تمت باستخدام الجداول التقنية والزمنية بمنظومة حديثة لتفويج رمى جمرة العقبة الأولى التى أتمها الحجاج، ومن ثم عملية الإفاضة من مشعر منى إلى المسجد الحرام من خلال استحداث 5 مسارات رئيسية للنقل الترددى لنقل جميع الحجاج من تلك المسارات إلى المسجد الحرام وأداء طواف الإفاضة.

وأشار إلى البدء فى عملية تفعيل الخطط التنفيذية والآليات لعملية التفويج لأداء طواف الوداع الذى حدد يوم 12 و13 من شهر ذى الحجة للحجاج من داخل المملكة ويوم 14 للحجاج من الخارج لأداء الطواف واكتمال برنامجهم سواء للتوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأيام حسب المدة المحددة أو التوجه إلى منافذ الخروج للعودة إلى بلدانهم سالمين غانمين، لافتاً الانتباه إلى أن مركز التواصل والرقم الموحد لدى وزارة الحج والعمرة استقبل أكثر من 200 ألف اتصال من استفسارات لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات واللغات.