شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إصابة 3 سائقين جزائريين فى هجوم مسلح بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، اليوم /السبت/ إصابة 3 سائقي شاحنات جزائريين إثر تعرضهم لهجوم بمالي من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد تستقل دراجات نارية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الهجوم المسلح وقع، أمس، بإحدى ساحات السيارات في ضواحي مدينة جاو بشمالي مالي.

وبحسب البيان، لجأ المهاجمون إلى استخدام أسلحتهم تجاه الشاحنات، بعدما فشلوا في الحصول على مال، وهو ما تسبب في إصابة ثلاثة من سائقي شاحنات جزائريين، أحدهم في حالة خطرة.



وحسب بيان وزارة الخارجية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الإجرامى، فيما أسنده سكان مدينة جاو إلى العصابات الإجرامية التي تنشط فى هذه المنطقة.



وتتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين تابعة لشركة جزائرية لنقل البضائع بين البلدين.