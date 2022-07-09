شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء فى وفاة شينزو آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برقية إلى كل من إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معزيا في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن عون أدان "عملية الاغتيال التي أودت بحياة رئيس الوزراء السابق"، واصفا إياها "بالجريمة المروعة التي تصدم الضمير البشري. وهي أودت بحياة قائد عالمي جعل من القانون الدولي منارة تعاط بين الدول، لمصلحة الإخاء والترقي بين الشعوب".

وأعرب عن تعازيه الشخصية وتعازي شعب لبنان، منوها بما قام به آبي "لتوطيد العلاقات الثنائية بين اليابان ولبنان"، مؤكدا "أن لبنان لا ينسى الأهمية التي أولاها لتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا، حيث كان صديقا وفيا لوطننا وعمل بشكل متواصل على دعم لبنان في المحافل الدولية".

وشدد على أنه "كان داعما لقضايا لبنان في مختلف المحافل الدولية، ووفيا للشعب اللبناني منذ زار لبنان ضمن وفد برلماني، قبيل عشرين عاما، إلى مبادراته، بصفته عضوا في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية-اللبنانية."