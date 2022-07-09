شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مستشفى ميداني متنقل بسعة 50 سريراً للحالات الطارئة بموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيأت وزارة الصحة السعودية، مستشفى ميدانياً متنقلاً في المشاعر المقدسة لرفع الجاهزية عند حدوث أي حالات طارئة وخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن الوزارة أوضحت أن المستشفى الذي يضم طاقماً طبياً مكوناً من أطباء وممرضين، وأطباء استشاريين يقدم خدماته في مشعر عرفات، وفي مناطق الاحتياج فيما يستوعب قوى عاملة يصل عددها الى 100 كادر صحي.



وأفادت أن المستشفى الميداني المتنقل يستوعب 50 سريراً، منها 4 أسرة للعناية المركزة ، كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز بكامل التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أقسام للمختبر والأشعة والصيدلية، وغرفة عمليات جراحية متنقلة.



من جهة أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.



من ناحية أخرى، واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في تقديم الأعمال الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، حيث تتضمن الأعمال في تقديم محاضرات إيمانية وكلمات ودروس علمية يقدمها علماء ودعاة ومترجمين مختصين بأكثر من عشر لغات عالمية يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال المناسك ضمن خطتها لحج العام الجاري.



وتستقبل الأمانة من خلال الهاتف المجاني استفسارات الحجاج، بمشاركة 330 داعية، لتقديم الإفتاء عبر كبائن الاتصال الخاصة لحملات الحج الداخلية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية في مسجد الخيف بمشعر منى، لتقديم الفتوى لضيوف الرحمن عن بعد، وكما تتضمن الأعمال توزيع كتيبات ومطويات توعوية، وبث رسائل نصية توعوية بلغات عالمية.