شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد.

وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد، ورددوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة عبر بوابات البلدة القديمة.

ووزع النشطاء الهدايا على الأطفال الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مصلى قبة الصخرة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.



صلاة العيد بالمسجد الأقصى



صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى