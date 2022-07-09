شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدعو القوى السياسية العراقية لتحمل مسؤولياتها لحل الأزمة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.



وقال الكاظمي - خلال زيارته التفقدية إلى محافظة نينوى، ولقائه بعدد من أعضاء مجلس النوّاب من ممثلي المحافظة والمسئولين بها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أدعو القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، وأعلن أن هذه الحكومة ماضية بواجبها بقوة، ولن تتأخر في تقديم الخدمة لشعبنا بكل ما لديها من إمكانيات".



وأكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة التنسيق العالي من أجل الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المواطنين، مضيفا إن "هناك فرصا كبيرة للمحافظة، ويجب أن نعمل عليها جميعاً بالتعاون والمساعدة .. وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مهم جداً، وعليكم العمل كفريق واحد، لخدمة بلدكم".



وأشار إلى أن البلد يشهد وضعاً سياسياً محدداً، ولكن ذلك يجب الّا يمنعنا من العمل في خدمة شعبنا بكل قوة ودون أي تردد، لافتا إلى أنه سيتم فتح عدة مشاريع، وسنضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في المحافظة ضمن خطة إعمار الموصل، التي وضعناها قبل عام تقريباً.



ونوه إلى أن هناك مشاريع أخرى في مختلف المحافظات يتم العمل عليها بقوة، وسيجري افتتاحها قريباً.