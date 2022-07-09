الملك سلمان بن عبد العزيز: نهنئ المسلمين بعيد الأضحى ونفخر بشرف خدمة الحجاج

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القاهرة - سامية سيد - هنأ العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، جميع المسلمين في العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن فخره بشرف خدمة حجاج بيت الله.

وكتب العاهل السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة، وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.. وكل عام وأنتم بخير".



الملك سلمان

وسبق ووجه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمة لحجاج بيت الله الحرام قائلا: "حرصنا على سلامة الحجاج ورفعنا العدد إلى مليون حاج هذا العام".

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز: نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بعد الظروف الصحية التي عصفت بالعالم".

وتوافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.