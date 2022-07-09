شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ومغبرا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران, ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة, وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات سيكون الطقس نهاراً مُغبراً وسيشهد أتربة مُثارة وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م. سيكون الطقس ليلاً غالباً غائماً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م.

البحرين سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً بينما سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م.

الكويت

حار ليلا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.