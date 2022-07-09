شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نأسف لعدم تبنى مشروع قرار تمديد إدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أضاف صباغ أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".

ونقلت وكالة "سانا" عن صباغ أن "سوريا تحمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).

وأضاف صباغ أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين".

وأشار إلى أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.