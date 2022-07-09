شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: حرصنا على سلامة الحجاج ورفعنا العدد إلى مليون حاج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمة لحجاج بيت الله الحرام قائلا: حرصنا على سلامة الحجاج ورفعنا العدد إلى مليون حاج هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز: نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بعد الظروف الصحية التي عصفت بالعالم.

وتوافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن إنسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وتابعت وكالة الأنباء السعودية تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.