شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يناشد القوى السياسية والمجتمعية بالسودان الجلوس للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة وغيرها من التنظيمات إلى إعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني من أجل الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الآمال والتطلعات، وبرنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف بغية الوصول إلى مرحلة تمكن الجميع من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار.

وقال البرهان -في كلمة للشعب السوداني مساء أمس الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك- إن السودان تحيط به تحديات ومخاطر تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا العمل على تجاوز تلك الظروف والتحديات واستكمال حلقات البناء الوطني لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وشدد على وقوفه مع الشباب من أجل بناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال وعدم الزج بقضايا الانتقال في الصراع السياسي.

ودعا البرهان القوى السياسية إلى بناء أحزابها والتحضير للانتخابات بما يمهد الطريق للجيش للعودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملاً في مهامه الأمنية والدفاعية، لافتا في هذا الصدد إلى قرار عدم مشاركة القوات المسلحة في حوار المدنيين والالتزام بهذا النهج.