شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد ضرورة استقلال القضاء لتحقيق العدل المنشود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استقلال القضاء، مشددًا على أنه لا يمكن أن تُضمن الحريات ويتحقق العدل المنشود إلا بقضاء عادل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، الجمعة، بقصر قرطاج، المنصف الكشو رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي سلّم سعيد تقرير نشاط الثلاثي الأول للمجلس.

وكان الرئيس التونسي قد وجه كلمة للشعب، أعلن خلالها إدخال بعض التعديلات على مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري.. داعيًا الشعب إلى الموافقة عليه لإنقاذ ثورته.