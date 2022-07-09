شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 26 إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، الجمعة، ارتفاعا نسبيا في معدل الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" بإجمالي 26 إصابة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 266 ألفا و228 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء، عند 178 ألفا و659 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة الجزائرية" مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.