شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال أربع ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح أن خطة النفرة تمت خلال أربع ساعات عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، ولم يسجل وقوع حوادث على كافة الأصعدة الأمنية، والمرورية، والصحية.



وأضح الأمير خالد الفيصل أنه جرى تصعيد 899 ألفاًو 353 حاجاً، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطار المشاعر، و 699 ألفا و348 حاجاً عبر 16 ألف حافلة، مشيراً إلى أن رحلة الحجاج تسير بكل يسر وطمأنينة بفضل الله تعالى، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده من خدمات وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.



وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد.