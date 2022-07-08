شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من 10 يوليو.. المغرب تمنح التأشيرات الإلكترونية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المغرب في إجراءات منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa” عبر المنصة www.acces-maroc.ma، بداية من 10 يوليو من أجل تسهيل منح التأشيرات للأجانب الخاضعين لهذه الإجراءات، والتأشيرة الإلكترونية، “هي تصريح لشخص واحد، وصالحة لمدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ الإصدار، وسيسمح بالدخول إلى الأراضي المغربية للإقامة لمدة 30 يوما كحد أقصى”.

وذكرت الوزارة أن ثلاث فئات من الأجانب ستستفيد من “eVisa”، وهم مواطنو دول محددة من قبل السلطات المغربية المختصة، تايلاند وإسرائيل كخطوة أولى، والأجانب الذين لديهم تصريح إقامة أو تصريح إقامة ساري المفعول 180 يوما على الأقل من تاريخ تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان، ومن النرويج ونيوزيلندا وسويسرا.

وورد ضمن اللائحة ذاتها الأجانب الذين يحملون إحدى التأشيرات غير الإلكترونية من دول شنغن والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا ومن نيوزيلندا، للدخول المتعدد والصالح لمدة 90 يومًا على الأقل من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني للفيزا.