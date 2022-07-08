شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى اليابان بعد وفاة شينزو آبى.. ويؤكد: اغتالته يد غادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزاءه للشعب الياباني في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر اغتياله اليوم الجمعة.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "‏أعزي الشعب الياباني في وفاة ‎رئيس الوزراء الأسبق ‎شينزو آبي الذي اغتالته يد غادرة. لا ننسى شراكته البناءة فى إقامة الحوار بين ‎الجامعة العربية و‎اليابان الذي تم تدشينه في عهده. لروحه السلام."

وكانت قد نقلت وسائل إعلام رسمية يابانية، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبى، توفى متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار.

وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق أن آبي يبدو أنه لا توجد لديه مؤشرات حيوية ، مستشهدة بتعليقات من إدارة الإطفاء المحلية. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وسائل إعلام يابانية ذكرت إن آبي يعاني على ما يبدو توقّفاً في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً.