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الصحة العراقية تعلن تسجيل 46 إصابة جديدة بالكوليرا و3 أخرى بالحمى النزفية

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 46 إصابة جديدة بمرض الكوليرا و3 حالات أخرى بالحمى النزفية و5 حالات بداء الكَلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة- إن "الوزارة سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 46 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 256 حالة مؤكدة".


وأضاف "الصحة سجلت كذلك 3 إصابات جديدة بالحمى النزفية ليرتفع العدد الكلي إلى 240 حالة بينها 39 وفاة".


وبخصوص مرض داء الكلب وما تم تداوله من عدد إصابات أوضح البدر أن "الصحة سجلت فقط 5 حالات في الساعات الأخيرة ولا صحة لوصول عدد الإصابات إلى المئات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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