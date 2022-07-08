شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 46 إصابة جديدة بالكوليرا و3 أخرى بالحمى النزفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 46 إصابة جديدة بمرض الكوليرا و3 حالات أخرى بالحمى النزفية و5 حالات بداء الكَلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة- إن "الوزارة سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 46 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 256 حالة مؤكدة".



وأضاف "الصحة سجلت كذلك 3 إصابات جديدة بالحمى النزفية ليرتفع العدد الكلي إلى 240 حالة بينها 39 وفاة".



وبخصوص مرض داء الكلب وما تم تداوله من عدد إصابات أوضح البدر أن "الصحة سجلت فقط 5 حالات في الساعات الأخيرة ولا صحة لوصول عدد الإصابات إلى المئات".