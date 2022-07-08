شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يعرب عن تعازيه للشعب اليابانى فى اغتيال شينزو آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب اليابانى فى وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى.

وقال الملك حمد بن عيسى -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الجمعة- "تلقينا ببالغ الحزن وفاة الراحل الذي كرس حياته لخدمة وطنه اليابان وشعبه"، مستذكراً دور "آبي" البارز وجهوده الطيبة في ترسيخ العلاقات التاريخية الوثيقة وتطوير أسس التعاون المشترك مع مملكة البحرين.

وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة اليابان وشعبها وأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، مستذكرة إسهامات رئيس الوزراء الراحل البارزة في خدمة وطنه والشعب الياباني الصديق، وجهوده الكبيرة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين الدائم مع اليابان وشعبها.

كان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في "نارا" غربي اليابان، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.