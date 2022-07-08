شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد ناعيا شينزو آبى: كان صديقا مخلصا لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى اليابان الصديقة حكومة و شعبا في وفاة شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق وتعازيه وتضامنه مع أسرة الراحل في مصابهم.

وقال محمد بن زايد في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق إثر الاعتداء الغادر الذي استهدف حياته".

وتابع رئيس الإمارات "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الياباني الصديق وعائلة الراحل الكريمة في مصابهم.. و نعرب عن تضامننا معهم في هذه الظروف الصعبة".

وشدد على أن "شينزو آبي كان صديقا مخلصا لدولة الإمارات أسهم بدور فاعل في ترسيخ علاقات البلدين التي شهدت في عهده تطورا وازدهارا غير مسبوقين على جميع المستويات.. كما عمل الراحل على تعزيز دور بلاده في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد "وإننا إذ ندين هذا الهجوم الغادر الذي أودى بحياته .. نستنكر كل أشكال العنف و صوره .. و نؤكد أننا في دولة الإمارات لن ننسى جهوده المخلصة المقدرة في توثيق علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين وشعبيهم".

واغتيل شينزو آبي، في وقت سابق الجمعة، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بمدينة نارا غربي اليابان، وأعلن مستشفى المدينة في وقت لاحق وفاته متأثراً بإصاباته جراء إطلاق النار عليه.

وقالت الشرطة اليابانية إن مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أقر باستهدافه، وقال إنه كان حاقداً على منظمة اعتقد أن آبي يرتبط بها.

وقال ضابط كبير في الشرطة في منطقة نارا للصحفيين "أقر المشتبه به بأنه كان حاقداً على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم شرطة مدينة نارا غربي اليابان، قوله إنها عثرت في منزل المتهم باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، على متفجرات وأوصت سكان المنطقة بالإخلاء.