شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى يستقبل سلطان عمان الخميس المقبل فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن هيبيستريت، إن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد في مقر المستشارية الاتحادية يوم الخميس المقبل الساعة 12:00 ظهرا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومه، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الجانبين سيبحثان التعاون الثنائي في قطاعي الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، وتابع هذا فضلا عن القضايا الدوليه محل البحث ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل، قال شتيفن هيبيستريت، إن المستشار الاتحادي أولاف شولتس سوف يستقبل رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، روبرت جولوب، في المستشارية الاتحاديه الثلاثاء المقبل.



وأضاف أن المباحثات سوف تتطرق إلى عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا بالإضافه إلى القضايا الأوروبية والاقتصادية والدولية.