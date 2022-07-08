شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف فلسطينى يقيمون صلاة الجمعة يوم عرفة بالأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في يوم عرفة، بالمسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة- إن نحو خمسين ألف مصلٍ أدوا صلاة جمعة يوم عرفة في رحاب الأقصى، من القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية.



وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى صباح اليوم.



وكان الآلاف أدوا صلاة فجر اليوم "يوم عرفة" في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومصلياته المسقوفة.



وشهدت ساحات الأقصى حضورا واسعاً من المرابطين من أهل القدس وأراضي الــ48.



وبدأ مئات الفلسطينيين الاعتكاف في المسجد الأقصى، مع بدء العشرة الأوائل من ذي الحجة، تلبية لدعوات مقدسية، أكدت أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، والاعتكاف بالمسجد، حتى عيد الأضحى المبارك.