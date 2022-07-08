شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن جهود الرقابة بموسم الحج.. أمانة جدة ترصد 237 مخالفة على المنشآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الجولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على المنشآت التجارية والغذائية خلال أيام شهر ذي الحجة 237 مخالفة بلدية، وذلك في إطار حملتها المشددة ضمن خطة موسم الحج، وفق "واس" .

ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة حتى يوم أمس 247 جولة ميدانية استهدفت المحطات الواقعة على الطرق السريعة، والمراكز التموينية الكبرى (الهايبر ماركت)، والمقاهي والكافيهات، ونتج عنها رصد 109 منشآت مخالفة، واتخذت في حقها الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوضحت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في سوء حفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية، واستخدام أدوات مخالفة للاشتراطات الصحية، وكذلك نقص أوزان الخبز عن المسموح بها، وعدم تجديد الشهادة الصحية، بالإضافة لرصد عدد من المقاهي تقدم منتجات التبغ دون تصريح، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأشارت أمانة جدة إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وحماية أمن وسلامة الغذاء، وتحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال الموسم والإجازة.

وراعت الخطة الميدانية لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، مؤكدة مواصلة أعمال الرقابة لتشمل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.