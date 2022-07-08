شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يعزى فى وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، بالتعازى فى وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى.

وقال "صالح" - في تغريدة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أشعر بالصدمة والحزن العميق لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته وشعب وحكومة اليابان في هذا الوقت العصيب".



وكان "آبي" قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في "نارا" غربي اليابان، وتمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.