شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء الحجاج الصلاة به.. 8 معلومات عن مسجد نمرة موضع خطبة الرسول "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الحجاج، اليوم الجمعة، إلى الجبل الأسمى فى العالم جبل عرفات، ومع بزوغ شمس يوم التاسع من ذى الحجة، حيث أقبل حجاج بيت الله الحرام على مسجد نمرة الذى يعد من أهم المعالم الإسلامية فى مشعر عرفات، وبه يصلى حجاج بيت الله صلاتى الظهر والعصر فى يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستعرض هذا التقرير 8 معلومات مهمة عن مسجد نمرة، وهى كالآتى:



آلاف الحجاج امام مسجد نمرة

1- بنى المسجد فى الموضع الذى خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع، وذلك فى أول عهد الخلافة العباسية فى منتصف القرن الثانى الهجرى، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد فى وأدى عرنة وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة.

2- نهى النبى عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادى عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

3- شهد المسجد فى عهد الدولة السعودية وتحديداً فى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثانى أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال، على طولٍ بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ 240 متراً من الشمال إلى الجنوب.

4- تجاوزت مساحته 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ 8000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصلّ.



صورة قديمة لمسجد نمرة

5- يظهر بـ"ست" مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسة تحتوى على 64 باباً، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتى الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

6- أنهت وزارة الشؤون الإسلامية الأعمال الفنية للمسجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتزويده بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم جميع الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، مما يضمن أن يؤدى الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.



ساحة مسجد نمرة



مسجد نمرة من الداخل والخارج

7- يتم معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء فى مسجدى نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، عبر 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواءً نقيًّا 100%، و122 مروحة طرد للهواء غير النقى بقدرة تكفى لتغيير الهواء مرتين فى الساعة، و494 وحدة تكييف منفصل دولابى.

8- أما فى مسجد الخيف فقد ركبت 13 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيًّا 100%، و30 مروحة طرد للهواء غير النقى بقدرة تكفى لتغيير الهواء مرتين فى الساعة، و214 وحدة تكييف منفصل سقفى.



مسجد نمرة موضع خطبة الرسول



مسجد نمرة