شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر الهجوم الإرهابى على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطنى بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني في منطقة ديفا بجمهورية النيجر والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود .