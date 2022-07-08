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الكويت تستنكر الهجوم الإرهابى على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطنى بالنيجر

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني في منطقة ديفا بجمهورية النيجر والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود .

وشددت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم / الجمعة/ - على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .


وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية النيجر قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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