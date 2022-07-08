شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط مهنئا أنس جابر بوصولها لنهائى ويمبلدون: فخر للمرأة التونسية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، لاعبة التنس التونسية أنس جابر، بعد وصولها للدور النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "‏أهنئ اللاعبة التونسية ‎أنس جابر بوصولها إلى الدور النهائى فى دورة ‎ويمبلدون للتنس، متمنياً لها الفوز... إنه إنجاز كبير وفخر للمرأة التونسية والعربية."

وكانت قد تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالمياً الى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المقامة حالياً فى إنجلترا إثر الفوز على الألمانية تاتيانا ماريا، في مباراة نصف النهائي، بواقع 6-2، ،3-6، 6-1.

وباتت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تتأهل الى نهائي أحد بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وتألقت جابر أمام قرابة 10 آلاف متفرج في الملعب الرئيسي بويمبلدون، وقدمت لقطات رائعة، أمام "مفاجأة البطولة" تاتيانا ماريا، التي قاومت كثيرا، وخاصة في المجموعة الثانية.

ودخلت جابر التاريخ، كونها أول عربية، بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، كما أنها ثاني إفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب إفريقية ساندرا رينولدز عام 1960، تحقق هذا الإنجاز.