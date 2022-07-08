شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مطار بغداد تنفى حدوث إطلاق نار بداخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت إدارة مطار بغداد الدولي صحة معلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن حدوث إطلاق نار في المطار.

وذكرت صحفة المطار عبر "فيس بوك" أن تلك المواقع تداولت أنباء عن حصول إطلاق نار في مطار بغداد الدولي، وزاد البعض أكثر ذاكرين مقتل شخص جراء ذلك الإطلاق.

وأكدت عدم وجود أى حادث من هذا النوع، قائلة إن المطار يُعد منطقة منزوعة السلاح، وتمنع الجهات المسئولة عن أمن المطار دخول أي نوع من الأسلحة.

وأعربت إدارة المطار عن أنها تأمل من وسائل الإعلام المحترمة عدم الترويج لمثل حوادث كتلك إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية، وقالت إن تلك الأخبار البعيدة عن الحقيقة تؤثر على اسم وسمعة واجهة مهمة من واجهات البلد، في إشارة إلى المطار.