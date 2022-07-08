شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى: أتطلع إلى زيارة الجزائر قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعه إلى زيارة الجزائر قريبا تلبيه لدعوة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لإطلاق سويا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
جاء ذلك خلال برقية التهنئة التي بعثها ماكرون للرئيس الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الجزائرية.
كما أعرب ماكرون عن أمله في دعم هذه الأجندة الثنائية على أسس متينة، مجددا، باسم بلاده، عبارات الصداقة مع الجزائر وشعبها.