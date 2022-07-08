شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى: أتطلع إلى زيارة الجزائر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعه إلى زيارة الجزائر قريبا تلبيه لدعوة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لإطلاق سويا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين.